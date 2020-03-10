مدير غرفة صناع السينما: لم نتلق أي خطاب رسمي بشأن "منع التجمعات"

أكد سيد فتحي، مدير غرفة صناعة السينما، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه لم يتلق أي قرار رسمي بشأن ما أصدره رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين.

وأوضح "فتحي"، أن الغرفة، لا تستطيع أن تقرر أي شئ إلا بعد تلقيها أي قرار رسمي، من أجل البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.