"إجراء فحوصات طبية والاهتمام بالنظافة".. سبل الطلاب لمواجهة كورونا

اتبع عدد من طلاب الجامعات، مجموعة من الخطوات الاحترازية، تجنبا من الإصابة بفيروس كورونا، الذي انتشر في العالم بشكل سريع في الوقت الحالي، أبرزها إجراء بعض الفحوصات الطبية بشكل مبدئي للاطمئنان على صحتهم.

وإرشاد رفاقهم لذلك، وتناول بعض من الأعشاب الطبيعية، بالإضافة إلى تدريب أنفسهم على طرق الاستذكار والتعليم عن بعد، حتى لا يتأثر مستواهم العلمي بتعطيل الدراسة، في حالة الإقرار بذلك رسميا، أو غيره.

"مريم": أنصح الطلاب بإجراء فحوصات طبية بشكل مبدئي

في البداية حرصت الطالبة مريم سلطان، من كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، على توجيه أصحابها لإجراء بعض الفحوصات المبدئية، للاطمئنان على أنفسهم خاصة الطلاب أصحاب المناعة الضعيفة، مؤكدة أنه في حالة ظهور أي حالات أصيبت بالفيروس، ستقترح على إدارة الكلية، تعقيم المبنى بشكل جيد.

قررت "مريم"، وقف بعض "الكورسات" الخارجية، التي حرصت على حضورها منذ التحاقها بالجامعة، لحين الانتهاء من الأزمة، لافتة إلى أن فيروس كورونا، فيروس تاجي يؤثر أكثر على أصحاب المناعة الضعيفة والمسنين.

"إيلاريا": إرتداء الكمامات وتناول الأعشاب الوقائية أفضل طرق الوقاية

من جانبها فضلت الطالبة إيلاريا فرج، من جامعة بني سويف، اتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية، خاصة مع زيادة أعداد المصابين بالفيروس في مختلف الدول، كإرتداء الكمامات، وشرب الماء الساخن وتناول الخضروات والفاكهة، والأعشاب الطبيعية.

وأكدت إيلاريا لـ"الوطن"، أن تعطيل الدراسة بالجامعات، يمكن أن يكون حلا مناسبا في حالة صدور قرار بذلك من المجلس الأعلى للجامعات، لافتة إلى أنها تنصح طلاب الجامعات، باتباع أفضل الطرق الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس، وتناول أنواع مختلفة من الأعشاب الطبيعية تحت إشراف الأطباء.

"عبدالوهاب": دربت نفسي على التعليم عن بعد بشكل كويس

بدأ الطالب عبدالوهاب علي، من جامعة سوهاج، بتدريب نفسه على كيفية تلقي تعليم عن بعد، وحضور بعض المحاضرات، من خلال الأجهزة التكنولوجية، مؤكدا أنه إذا صدر قرار بتعطيل الدراسة في الجامعات، لم يؤثر ذلك بالسلب عليه.

وأضاف "علي"، أن هناك عدد كبير من الطلاب، لم يتمكنوا من الاستفادة بشكل جيد من فكرة التعليم عن بعد، لعدم درايتهم الكافية بالتقنيات الحديثة، مشيرا إلى أنه توقف عن المشاركة في بعض الأنشطة الاجتماعية، سواء داخل الجامعة أو خارجها.

"أدهم": يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية والحد من الزيارات

من جانبه، أكد الطالب أدهم عز، من جامعة عين شمس، على ضرورة نشر التوعية داخل الحرم الجامعي والمدرجات، للخروج من تلك الأزمة، ناصحا الطلاب بضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية، والحد من الزيارات والأنشطة.