مؤشرات: فوز نسرين صادق ومحمد المنايلي بعضوية مجلس إدارة "دار التحرير"

أظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس إدارة "دار التحرير للطبع والنشر"، فوز الزميلين محمد المنايلي ونسرين صادق، بمقعدي مجلس إدارة المؤسسة عن الصحفيين.

وشهدت اللجان الانتخابية بمؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر"، إقبالًا متوسطا من قبل الصحفيين والإداريين والعمال على صناديق التصويت لانتخاب ممثلين عنهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة وعمومية مؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر"، في التاسعة من صباح اليوم، باب التصويت أمام الناخبين المشاركين في ثالث جولات انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، وفقًا لقانون الهيئة الوطنية للصحافة 179 لسنة 2018.