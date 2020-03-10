إزالة 30 ألف حالة تعد على الأراضي منذ 2016 بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن هناك تعديات كبيرة على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية، موضحا أن هناك تكليفات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى بعدم البناء على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أنه جرى إزالة 30 ألف حالة تعد على الأراضي من عام 2016، حتى اليوم.

وأضاف محافظ الشرقية خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك 72 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية بعد عام 2011، وأوضح محافظ الشرقية أن الشهر الماضى، جرى إزالة 2000 حالة تعدى، وهناك حملات مستمرة لإزالة جميع الحالات التي لم تتصالح.

وأشار "غراب"، إلى أن هناك 26 ألف حالة تعد على الأراضى تقدمت للتصالح، وجرى فحص 15 ألف حالة، وهناك لجان يجري فحص الغرامات، وطرق دفع الغرامة مرنة من جانب الدولة، لافتا إلى أن التعديات فى الفترة الأخيرة قلت جدا، وذلك بسبب تطبيق القانون بصرامة على المتعدين.