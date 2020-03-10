الوزراء: الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون لمروجي شائعات كورونا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة ستتدخل لمواجهة الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص فيروس كورونا، في إطار القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن قانون العقوبات، وضع عقوبات واضحة لكل من يروج شائعات أيًا كانت الوسيلة، لافتًا إلى أن العقوبة، تصل إلى الحبس لمدة سنة بالإضافة إلى الغرامة المالية.

وتابع، أن قانون جرائم الإنترنت، يضع عقوبة مغلظة في هذا النوع من الجرائم، في إطار استخدام محتوى معلوماتي خاطئ أو الترويج له، لافتًا إلى أن هذا القانون، جرى التصديق عليه في أغسطس 2018، حيث تصل العقوبات فيه إلى السجن 5 سنوات، ونصف مليون جنيه في بعض الجرائم.

وأكد سعد، أن القانون سيطبق بحذافيره، مشيرًا إلى أنه سيجرى الإعلان الفوري عن مروجي هذه الشائعات، على أن يحاكموا وستُعلن الاحكام القضائية التي سيعلنون عنها.