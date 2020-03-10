مؤتمر مراكز معلومات مصر يناشد بتفعيل شعار "اتصل قبل الحفر"

أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي الأول لمراكز معلومات شبكات مرافق مصر، والذي عقد لأول مرة على مستوى الجمهورية، اليوم، بمخاطبة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة النظر فى بعض القرارات المتعلقة بالمراكز والتي تؤثر عليها تأثيراً سلبياً بصورة تعيق تمام آدائها للدور المطلوب منها.

وناشد المشاركون في المؤتمر المواطنين والجهات القائمة على كافة المشروعات بالاستعانة بمراكز معلومات الشبكات في مختلف المحافظات وتفعيل شعار "اتصل قبل الحفر".

عقد المؤتمر برئاسة المهندس طلعت سلطان مدير عام مركز القليوبية ومستشار المحافظ للشئون الهندسية، بحضور رؤساء ووفود المراكز من مختلف محافظات مصر.

وقال رئيس المؤتمر، إنه تم مناقشة الدور الحيوى الذى تؤديه المراكز فى الحفاظ على البنية التحتية للدولة، ومشاركة المراكز فى المشروعات القومية، والدور المنوط بالمراكز فى ضوء رؤية مصر 20 / 30 وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

وناقش المؤتمر أيضاً التحديات التى تواجهها المراكز وكيفية علاج ومواجهة تلك التحديات، وانتهى بعدة توصيات هامة أبرزها اتخاذ كافة التدابير التى تحقق التطبيق التام للقرارات الصادرة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمحافظين، بمنع الحفر منعاً باتاً إلا فى وجود تصريح من مركز معلومات شبكات المرافق وعدد من التوصيات الأخرى التنظيمية.

وتقرر أن ينبثق عن المؤتمر عددا من ورش العمل المشترك يستضيفها مراكز الجيزة والقليوبية وأسوان.