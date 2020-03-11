الساعة بـ3 آلاف جنيه.. الزوجة تعترف: "اتفقت مع جوزي على الرذيلة الجماعية"

أدلت السيدة الثلاثينية المتهمة بممارسة الرذيلة الجماعية، مقابل حصولها على مبلغ 3 آلاف جنيه في الساعة داخل شقتها بمنطقة مصر القديمة، بتفاصيل الواقعة، أثناء مثولها أمام قاضي المعارضات، لنظر قرار تجديد حبسها وزوجها على ذمة القضية.

وقالت المتهمة "إنها بدأت ممارسة نشاطها منذ 6 أشهر، وأتفقت مع زوجها "المتهم الثاني"، على إنشاء صفحة عبر "فيسبوك"، وعمل إعلانات لراغبي المتعة الحرام، وممارسة الرذيلة الجماعية مقابل حصولهم على 3 آلاف جنيه في الساعة".

وأكدت المتهمة، أنها مارست الجنس الجماعي مع زوجها وآخرين مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة، واستمرت في ممارسة الرذيلة حتى ألقي القبض عليها هي وزوجها.

فيما اعترف الزوج "المتهم الثاني"، أنه اتفق مع زوجته منذ 6 أشهر، وكان يتحصل على مبالغ مالية طائلة في اليوم الواحد تصل لـ9 آلاف جنيه.

وعقب ذلك أصدر القاضي قرارا بتجديد حبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق، إن النيابة العامة سوف تحيل المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور.

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بقيام "كريم.ت - عاطل" بعرض زوجته "سميرة.إ - ربة منزل" لممارسة الجنس الجماعي مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

على الفور أمر اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث السياحة بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى للقبض على المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث آداب السياحة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وقالت الزوجة في اعترافاتها بأن زوجها عاطل وكان يقوم باصطياد راغبي المتعة الحرام من على مواقع الإنترنت، على أن يشاركهما الجنس الجماعي معها مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

تم تحرير المحضر رقم 2060 جنح مصر القديمة، وأمرت النياية العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.