رفع 100 طن قمامة خلال حملة نظافة بقرى أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم باستمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين والطرق بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة يومية ودورية بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية والقضاء نهائياً على أكوام وتجمعات القمامة وتحرير محاضر للمخالفين حفاظًا على البيئة والصحة العامة، لافتًا إلى إنه تم رفع ما يقرب من 100 طن مخلفات قمامة ونواتج تطهير ترع خلال حملة مكبرة ببعض قرى مركز أسيوط والطريق السريع.

وفي هذا السياق، أكد المحافظ علي ضرورة التكاتف بين رؤساء الوحدات المحلية والمواطنين والجهات المعنية بالنظافة والبيئة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري من الثلوث البيئي والبصري.

وفي هذا الإطار، زار رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصبلة بأسيوط بالتنسيق مع رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة الفتح قرية الوسطي بهدف تقليل نقاط تجميع المخلفات بالقرية وكانت أهم نقاط التجميع التي دار حولها النقاش نقطتي تجميع الرمال المتراكمة وسط تجمع سكاني وأخري بجوار المقابر وقد تم التشديد علي سرعة التخلص من المخلفات المتواجده بتلك النقطتين.

من جانب آخر، شاركت إدارة المخلفات الصلبة في مبادرة (حصة أولادنا) التي نظمها مجموعة من الشباب لتوعية الأهالي وحثهم علي المحافظة علي نظافة شوارعهم والتعاون مع الجهات المعنية بالبيئة لتطوير وتجميل مراكز وقري المحافظة.

من جانبه، أوضح اللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط إنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة للقضاء على تجمعات وأكوام القمامة بالقرى بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية حيث استهدفت الحملة قريه أولاد إبراهيم وقريه قرقارص والطريق السريع فضلًا عن رفع ناتج تطهير ترعه الخطيب بقرقارص وتم رفع ما يقرب من 100 طن مخلفات كما تم عمل مسح بالجليدر لشوارع قرية قرقارص لإزاله العوائق والمطبات وما نتج من أعمال الصرف بالقرية، وتمهيد الطريق من القريه وحتى الخط السريع وذلك تحت إشراف نواب ورؤساء الوحدات القروية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز مشيرًا إلى استمرار الحملات بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.