افتتاح 3 مراكز للموهوبين والتعلم الذكي بدمياط

افتتح السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مركزين لرعاية الموهوبين والتعلم الذكي بمدرسة عبدالمنعم رياض الإعدادية بإدارة دمياط التعليمية، ومركزًا لرعاية الموهوبين والتعلم الذكي بمدرسة الشهيد أحمد عوضين الإعدادية المشتركة بإدارة كفر البطيخ.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة تبني الطلاب الموهوبين، وتوفير سبل اكتشافهم، وتقديم الدعم لهم حتى يصبحوا قادرين على المشاركة في المنافسات المحلية والعالمية.

و أشار "سويلم"، إلى أن هذه المراكز تعد بمثابة منارة يتوجه إليها الطلاب لممارسة مواهبهم، وتعمل على اكتشافها وتنميتها ورعايتها في كافة المجالات.

وخلال الافتتاح أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بما تم إنشاءه في هذه المراكز، مقدمًا الشكر والتقدير لكافة القائمين عليه، وخاصة مجلس آباء وأمناء محافظة دمياط بقيادة المهندس عصام عمر.