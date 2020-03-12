أسعار الخضروات اليوم الخميس 12-3-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في الأسواق، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 7 جنيهات.

الفاصوليا

جاء سعر كيلو جرام الفاصوليا بـ11 جنيها.

البصل

بلغ سعر البصل 5 جنيهات للكيلوجرام.

الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 5 جنيهات.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 2 إلى 5 جنيهات.

الفلفل الرومي

بلغ سعر كيلوجرام الفلفل الرومي 6 جنيهات.

الباذنجان الرومي

تراوح سعر كيلو جرام الباذنجان الرومي بين 4 إلى 6 جنيهات.

الفول الأخضر الحراتي

وصل سعر كيلو جرام الفول الحراتي إلى 8 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 10 جنيهات.

الباذنجان

تراوح سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي بين 4 إلى 7 جنيهات.

الطماطم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 3 إلى 5 جنيهات.

البطاطا

وصل سعر كيلو جرام البطاطا 4 جنيهات.