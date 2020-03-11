إجراءات وقائية مكثفة لحماية حيوانات الجيزة من الطقس السيئ

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنّه جرى اتخاذ إجراءات مكثفة لحماية الحيوانات في الحدائق التابعة للوزارة، من موجة الطقس السيئ، مؤكدا أنّ الحدائق مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي، وإذا ساءت حالة الطقس سيتم إخلاؤها من الجمهور.

وأضاف رجائي، لـ"الوطن"، أنّه جرى تكليف أطباء الحدائق بالمرور اليومي وتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات والفيتامينات لرفع مناعة الحيوانات لمواجهة الأمراض التي قد تنجم عن انخفاض درجة الحرارة.

ولفت إلى أنّه من بين الإجراءات كذلك، فتح مبايت الحيوانات للوقاية من العاصفة الترابية، ورش الأرضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، إضافة إلى المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وعمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور من العاصفة الترابية والأمطار، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستيك وغلق الجحور للحفاظ عليها من دخول الأمطار.

يذكر أنّ مجلس الوزراء قرر منح العاملين في القطاع العام والخاص إجازة غدا الخميس كإجراء احترازي للوقاية من الآثار السلبية للطقس السيئ.