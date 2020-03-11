طوارئ بمياه كفر الشيخ.. وفرق متخصصة للصيانة

قال المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ، إنه جرى رفع درجات الاستعداد بجميع محطات المياه على مستوى المحافظة، تحسبا للسقوط المحتمل للأمطار.

وأضاف مفتاح لـ"الوطن"، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه للتعامل الفوري مع المياه بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لافتا إلى أنه جرى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط،، وصيانة سيارات النافوري وسيارات الكسح.

وأشار إلى أنه جرى التأكد من جاهزية المحطات والشبكات وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة، لتشغيل المولدات وتفعيل خطة الانتشار المعدة بالتنسيق مع المحافظة والوحدات المحلية.