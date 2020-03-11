إيطاليا تدعم إقتصادها إثر كورونا.. وباحث: تستطيع التغلب على الأزمة

سجلت إيطاليا، معدلات مرتفعة فى الإصابة بفيروس كورونا، وتعد بؤرة تفشى الفيروس أوروبا، بما يؤثر على الاقتصاد الإيطالى.

ولمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد الإيطالى، أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم، تعزيز الإنفاق لمساعدة الاقتصاد على التأقلم مع تأثيرات كورونا، وتخصيص 25 مليار يورو لمعالجة الأزمة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم، إن الحكومة ستعزز الإنفاق لمساعدة الاقتصاد على التأقلم، مع تأثير فيروس كورونا.

وأشار جوزيبي كونتي إلى أن حكومته ستخصص 25 مليار يورو (28.3 مليار دولار) لمعالجة الأزمة المتزايدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"

وفي الأسبوع الماضي، قالت الحكومة إنها ستحتاج إلى 7.5 مليار يورو فقط، ولكن منذ ذلك الحين تصاعدت حالة الطوارئ بشكل كبير وتم إغلاق أجزاء كبيرة من البلاد، مما أدى إلى تجميد الكثير من أوجه النشاط الاقتصادي في دولة كانت على وشك الدخول في حالة ركود بالفعل.

وقال بهاء محمود باحث فى الشأن الأوروبى، "حتى الآن تستطيع إيطاليا مواجهة تاثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد، طالما تم احتواء الموقف واحتواء الفيروس"

وأضاف "محمود" في تصريحات لـ"الوطن"، تستطيع إيطاليا التغلب على الأزمة، طالما التزمت ببرنامج التقشف والإصلاح المالي مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن حاجة الاتحاد الأوروبي لدعم إحدى الدول الخمسة الكبار في أوروبا.

وتابع "محمود": أن العامل المؤثر في خروج إيطاليا من الأزمة، هو أنها دولة صناعية، وبالتالي سيكون هناك تعطش للسوق، واحتياج لزيادة الإنتاج.

ووسعت الحكومة الإيطالية نطاق القيود المفروضة منذ، الأحد، على تنقلات المواطنين وتجمعاتهم في شمال البلاد، لتشمل "سائر أنحاء البلاد"، بحسب مرسوم صدر، مساء الاثنين، ودخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء وذلك بهدف الحد من تفشي كورونا.

وبحسب المرسوم، فإن الإجراءات الاستثنائية، التي خضع لها منذ، الأحد، ربع سكان البلاد باتت اعتبارا من فجر الثلاثاء سارية على جميع الأراضي الإيطالية.

وتتضمن هذه الإجراءات الحد من التنقلات بين المناطق ومنع التجمع، إضافة إلى إلغاء كل الفعاليات الرياضية "أيا كان مستواها أو نوعها"، ما عدا تلك التي تنظمها مؤسسات دولية

وأعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أنه تم تسجيل 168 حالة وفاة بفيروس كورونا لتصل إلى 631 حالة، وذلك بارتفاع نسبته 36 بالمئة في أكبر زيادة يومية منذ ظهور المرض يوم 21 فبراير.

وزاد عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا، أشد بلدان أوروبا تضررا بالمرض، إلى 10149 شخصا مقابل 9172 أول أمس، وذلك بزيادة نسبتها 10.7 بالمئة.

وأوضح رئيس الوكالة أن 1004 مصابين تعافوا تماما مقابل 724 شخصا في اليوم السابق، ولا يزال زهاء 877 شخصا يخضعون للعلاج في وحدات الرعاية المكثفة مقارنة بالرقم السابق البالغ 733.