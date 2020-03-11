بعد قرار المحاضرات الإلكترونية في"طنطا" بسب كورونا.. هل يمكن تعميمه؟

بعد إعلان الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، توجيه جميع عمداء الكليات، بضرورة رفع جميع المحاضرات السابقة والمتبقية في العام الدراسي الحالي، إلكترونيا على الموقع الالكتروني للكلية والبوابة الالكترونية للجامعة، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة تغطي مضمون المحاضرة للطلاب.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار اتخاذ الإجراءات الإحترازية على مستوى الدولة والعالم، بمنع التجمعات، مشيرا إلى تكليف لجنة من الجامعة، بمتابعة المحاضرات التي يجري رفعها على مواقع الكليات والبوابة الإلكترونية.

الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الاعلامي لوزارة التعليم العالي، قال: من الأفضل تعميم قرار رفع المحاضرات إلكترونيا على جميع جامعات مصر، وذلك لمراعاة سلامة جميع الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في الجامعات.

وأضاف عبدالغفار، لـ"الوطن"، أن مثل هذه القرارات، تستخدم في أوقات الأزمات، التي يعيشها العالم أجمع في الوقت الحالي، بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لابد من مراعاة التدابير الإحترازية التي تستخدمها دول العالم في التجمعات، لمنع الإصابة بفيروس كورونا القاتل.

وأكد المستشار الاعلامي لوزارة التعليم العالي، على أهمية استخدام وسائل التعليم الإلكترونية في مصر، لتخفيف أزمة فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في منع التجمعات إلا للضرورة.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس، تقريرا للمجلس الأعلى للجامعات، حول الإجراءات الاحترازية التى اتخذها المجلس لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال تفعيل دور إدارة الأزمات، وتحديد فرق متخصصة للتعامل مع أى حالة اشتباه بكل جامعة.