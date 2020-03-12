اليوم.. بدء موجة باردة تصاحبها رياح تصل للعاصفة على مختلف أنحاء البلاد

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد بداية من اليوم وحتى السبت المقبل، سقوط أمطار شديدة الغزارة، ونشاطا كثيفا للرياح يصل لحد العاصفة، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، سيصاحبها سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، الدلتا، القاهرة، وستمتد لمدن القناة، وستصل إلى حالة السيول في مناطق من سيناء، والبحر الأحمر، وجنوب البلاد، موضحا أن هذه الحالة الجوية يطلق عليها، منخفض جوي متعمق في طبقات الارض وطبقات الجو العليا، وستؤدي إلى رياح نشطة تصل إلى حد العاصفة.

"شاهين": ننصح بعدم ركن السيارات تحت الأشجار وأعمدة الإنارة وعدم تخفيف الملابس.. وعلى مصابي الأمراض الصدرية عدم الخروج

وأضاف"شاهين" لـ"الوطن"، أنه سيصاحب ذلك رياح مثيرة للرمال والأتربة، على معظم المناطق، ستصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق من جنوب البلاد، وجنوب سيناء، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة 4 أو 5 درجات، والطقس سيكون باردا أثناء النهار، وشديد البرودة أثناء الليل.

"الأرصاد الجوية": الحالة الجوية التي تصيب البلاد تعرف بمنخفض جوي متعمق

ونصح شاهين، بعدم ركن السيارات أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة أو لوحات الإعلانات، وعلى قائدي المركبات القيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار، وعلى المواطنين الابتعاد عن أسلاك الكهرباء، وأعمدة الإنارة، تجنبا لأي صواعق كهربية، وعدم تخفيف الملابس، خلال هذه الفترة، وتجنب الأنشطة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، نظرا لوصول ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار على البحر المتوسط، متابعا أنه يفضل لمصابي الأمراض الصدرية، عدم الخروج، وارتداء الكمامات حال الاضطرار للخروج.