رئيس جامعة الزقازيق يتفقد استعدادات المستشفيات للوقاية من كورونا

أجرى دكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، جولة تفقدية للمستشفيات الجامعية، للتأكد من جاهزيتها لتنفيذ خطة التعامل مع فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل الحرم الجامعي.

رافق شعلان في الحملة، ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ودكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب، ووليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

وخلال الجولة، أوضح رئيس الجامعة، أنه جرى وضع خطة وقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على ضرورة التزام جميع العاملين والموظفين بالمستشفيات الجامعية بأساليب الوقاية واتباع إجراءات مكافحة العدوى.

وأشاد شعلان بالإجراءات التي جرى اتخاذها داخل المستشفيات الجامعية، وأقسام الرعاية المركزة وتواجد الأطقم الطبية وتوزيعهم على مدار اليوم، بالإضافة إلى توافر كافة المستلزمات الطبية الضرورية والكواشف الحرارية اللازمة للكشف على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة لصق المنشورات والبوسترات الإرشادية لتوعية المترددين بالمستشفيات بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة والنظافة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروس.