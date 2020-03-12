السعودية تشدد على تجنب إقامة المناسبات لأكثر من 50 شخصا

شددت وزارة الصحة السعودية على أهمية تجنب إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور عن 50 شخصاً، وضرورة تجنب المصافحة لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى، وذلك لسلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم، أن هذا التنبيه يأتي تواصلاً للحملة التوعوية بفيروس كورونا، التي أطلقتها الوزارة تزامناً مع تفشي الفيروس وذلك تحت شعار "الوقاية من كورونا"، والهادفة لتوعية أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا الجديد COVID19 وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة للوقاية منه والحد من انتشاره.

وأوضحت أن المملكة كبقية دول العالم، تمر في هذه الأيام بظروف استثنائية تتطلب وعي مجتمعي عالي بخطورة التهاون في التعامل مع كل من يشتبه بإصابته بفايروس كورونا، وهو ما يستدعي رفع درجة اليقظة والشعور بالمسؤولية لمساعدة الجهات المختصة على محاصرة الفيروس والحد من انتشاره وصولًا إلى القضاء عليه.