في 7 محافظات.. القبض على 23 متهما في عصابات السطو وسرقة السيارات

شنَّ قطاع الأمن العام حملة أمنية موسعة استهدفت ضبط التشكيلات العصابية وأسفرت الجهود التي قادها قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، عن ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 23 متهما في محافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والدقهلية والشرقية وبني سويف.

فى الجيزة تم ضبط 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية "بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك"، متخذين من دائرة قسم إمبابة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ضبطهم وبإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية.

وفي الإسكندرية قام 4 عاطلين لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية، "بأسلوب قطع الأسلاك" متخذين من دوائر أقسام (باب شرقي، اللبان، سيدي جابر) مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم، واعترفوا بارتكابهم 5 حوادث تم بإرشاد المتهمين ضبط جميع الدراجات النارية.

وتم ضبط 4 متهمين في البحيرة تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز دمنهور مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي عقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم تم ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بإحدى الأراضي الزراعية القريبة من محل إقامة الأول وبحوزتهم (بندقية آلية و2 فرد خرطوش و11 طلقة) بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بحيازتهم المخدر بقصد الإتجار والسلاح الناري والأبيض لاستخدامه في حماية نشاطهم الإجرامي.

وقام 3 عاطلين فى المنوفية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية "بأسلوب المغافلة"، متخذين من دائرة مركزي (شبين الكوم، قويسنا) مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم 7 حوادث تم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها في تلك الوقائع وفى الدقهلية تم ضبط عاطلين لارتكابهما 6 حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسمان المُشار إليهما، تم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، وفي الشرقية تزعم طالب وعاطل تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية، بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دائرة قسم ثان الزقازيق مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بهاوإعترفا تفصيلياً بارتكابهما (6) حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم وقسم ثان طنطا بالغربية، تم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها في تلك الوقائع بمكان إخفائها وفى بنى سويف قام 5 عاطلين لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، متخذين من دائرة مركز الواسطى مكاناً لمزاولة نشاطهم عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات وضباط الإدارة لمباحث الجيزة وإدارة البحث الجنائى بأمن الفيوم أسفرت عن ضبطهم، بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم 7 حوادث بذات الأسلوب بدوائر مركزى (الواسطى - "طامية" بالفيوم) وقسم (ثان أكتوبر بالجيزة) تم بإرشاد المتهمين ضبط (3)سيارات من المستولى عليهم فى تلك الوقائع وأضافوا بقيامهم بإعادة باقى السيارات لمالكيها عقب مساومتهم والتحصل منهم على مبالغ مالية.