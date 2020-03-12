فرق الطوارئ تطهر المباني والمنشآت العامة بكفر شكر

استمر المسؤولون بكفر شكر في حملات تعقيم وتطهير المنشآت ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد، حيث شملت عمليات التعقيم الإدارة الصحية بكفر شكر والمركز الطبي والإسعاف، تزامنا مع حالة الطقس السيئ والسقوط المستمر للأمطار.

من جانبه أشار الدكتور بكري سعيد مساعد مدير الإدارة الصحية بكفر شكر، إلى أن تلك الحملات مستمرة بالرغم من الطقس السيئ بناءا على تعليمات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتورة آمال السيد جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة.

وأضاف بكري أن فريق الطوارئ بإدارة مكافحة ناقلات الأمراض ومدير إدارة الملاريا، ومعهم فريق من مسؤول المكافحة الأرضية إلى الإدارة الصحية بكفر شكر والإسعاف والمركز الطبي بالمدينة، لعمل تعقيم وتطهير كامل للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كان الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، شدد على جميع أطقم المكافحة وحثهم على بذل أقصى جهد، وأن يكون الجميع على مستوى الحدث، وقاية لصحة المواطنين بالقليوبية، كما جرى وضع خطة لنشر فرق المكافحة على مستوى المحافظة لتجوب مصالحها الحكومية تباعا لتعقيمها ضد فيروس كورونا، ولتكون هذه الإجراءات الاحترازية والصحية هي الدرع الواقي للمحافظة ضد هذا الفيروس الخطير.