المعداوي يعلن بدء تنفيذ خطة التعقيم والتطهير بالتنسيق مع مديرية الصحة

أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح اليوم الخميس، بدء تنفيذ خطة التعقيم والتطهير بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح، بداية من قسم الشرطة والترحيلات وعنابر قوات أمن مطروح وعدد من المدارس والمصالح الحكومية، ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمدينة.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه برفع حالة الاستعدادات بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وقال المعداوي إن هناك تكثيف حملات التوعية بفيروس كورونا، بوضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين، بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة.

وأضاف: "ألغينا العمل ببصمة اليد للعاملين بمجلس المدينة للوقاية من نقل الأمراض المعدية، بالإضافة إلى التواصل مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات".