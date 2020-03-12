"أبوها هربان ومش عاوزاها".. تفاصيل اعترافات متهمة بإلقاء طفلتها في ترعة

فتاة متسولة لم يتخط عمرها الـ18عاماً، تزوجت عرفياً من شخص عاطل، حملت منه وأنجبت طفلة لم تكمل عامها الأول، وعقب هروبه وعدم الإنفاق عليهما، قررت التخلص من طفلتها الرضيعة التى لاذنب لها، بإلقائها في ترعة بكفر الشيخ، حيث تمكن عدد من الأهالي من الإمساك بها وتسليمها لقسم أول شرطة كفر الشيخ، لتنهار وتعترف بجريمتها، وتؤكد أنها لا ترغب في وجود الطفلة.

تم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمة للنيابة العامة، التي قررت حبسها 4 أيام، جددتها لـ15 يوماً، موجهة لها تهمة الشروع في قتل طفلة، كما قررت تسليم الأخيرة إلى دار الإيواء لرعاية الطفل.

"إتجوزت عرفي، وأبوها سابنا وهرب، ومكنش بيشتغل ومعرفش عنه حاجة، وأنا مبشتغلش، وعايشة على مساعدات الناس، حاولت أدور عليه علشان يصرف علينا لكن ملقتوش، فقررت التخلص من الطفلة بإلقائها في ترعة القنطرة البيضاء، لكن الناس شافونى وسلمونى للشرطة"، بهذه العبارات أدلت المتهمة بأقوالها أمام النيابة قبل أن تقرر توجيه تهمة الشروع فى قتل الطفلة وحبسها.

وكان أهالي مدينة كفر الشيخ، قد شاهدوا سيدة منذ أيام، تُلقى طفلة رضيعة بترعة القنطرة البيضاء، فتمكنوا من إنقاذها وإبلاغ النجدة التي حضرت على الفور وجرى إبلاغ قسم أول كفر الشيخ.

انتقلت قوة من القسم برئاسة الرائد سعد اللبيشي، رئيس المباحث، ومعاونيه، وتبين أن المتهمة تدعى "ماجدة.ع.م"، 18عاماً، تقيم بإحدى مناطق كفر الشيخ، وتمارس مهنة التسول.

وجرى اقتياد المتهمة لقسم الشرطة، وإبلاغ اللواء محمود حسن، مدير أمن الإقليم، وكلف اللواء هيثم عطا، مدير ادارة البحث الجنائي بفحص الواقعة، وبسؤالها، أقرت أنها تزوجت عرفيا من شخص لايعمل، وأنجبت طفلة عمرها عاما واحدا، وتركها وهرب، ولم يوافق على قيد الطفلة ولا إثباتها فى دفاتر المواليد، وأنها قررت التخلص منها لعدم قدرتها على الإنفاق عليها.