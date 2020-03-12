استجابة لاستغاثة الأهالي.. الإطفاء تشارك في سحب مياه الأمطار بالدقهلية

انضمت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، للمساعدة في كسح مياه الأمطار في شوارع مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، بجوار سيارة شركة المياه وسيارات رئاسية المركز، وذلك بعد زيادة معدلات سقوط الأمطار.

وقاد متولي عبدالعال متولي، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، المتابعة الميدانية لإزالة تجمعات مياه الأمطار في شوارع وأحياء المدينة، وسط استغاثات الأهالي في منطقة الحوال، بتجمع المياه أمام المنازل بطريقة تمنعهم من الحركة.

وكلَّف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية باتخاذ درجة التصدي القصوى والجاهزية الكاملة لمواجهة أي ظروف طارئة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ووجَّه رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع حال تجمعها، وذلك تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.

وتابع محافظ الدقهلية، أعمال الأجهزة التنفيذية في مختلف مراكز ومدن المحافظة عبر الفيديو كونفرانس، واستمع منهم عن سير أعمال شفط وكسح تجمعات المياه وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين بسبب الأمطار.

وأكد محافظ الدقهلية، في بيان له، علي كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار العمل على مدار الساعة حتى تنتهي موجة تقلبات الطقس مشيرا إلى أنه يتلقى تقارير ميدانية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على أن كافة أجهزة المحافظة تعمل بأقصى طاقة لمواجهة تلك الموجة من الأمطار وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وإزالة أي معوقات قد تحول بينهم وبين تلبية احتجاجاتهم مشيدا بالجهد الذي تبذله كافة الأجهزة بنطاق المحافظة.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.