إزالة آثار الأمطار بالشوارع والميادين بالمنيا

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، جولاته التفقدية لمتابعة عمليات سحب وإزالة مياه الأمطار من الشوارع والميادين وعدد من الطرق بالمحافظة، وذلك عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ، بدأت مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكلف المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بالمتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية لكافة الشكاوى والبلاغات التي ترد للغرفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع جميع الجهات للتوجيه فورا والتعامل مع المشكلة وإزالة كافة المعوقات.

تابع المحافظ الأعمال بعدد من أحياء المدينة، كما أناب اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، واللواء مجدى عبدالحميد، المشرف العام على مشروعات المحافظة لمتابعة سحب وإزالة الأمطار بعدد من المراكز.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والقروية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط تجمعات الأمطار بكافة نواحي المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية.

كما شدد المحافظ على المتابعة المستمرة على مدار الساعة من جانب كافة المسؤولين في الوحدات المحلية والقطاعات المعنية، معربا عن خالص شكره وتقديره لكل من يبذل جهدا مخلصا لخدمة المحافظة وحماية أرواح المواطنين.

هذا وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أي شكاوي من تجمعات مياه الأمطار أو حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية:(2320001 & 2342200)- الخط الساخن 114.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.