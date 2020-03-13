تصدر بفئتين.. تعرف على شهادات الاستثمار الخاصة بالشركات

يقدم البنك الأهلي لعملائه، عددا من شهادات الاستثمار الخاصة بالشركات، واستمرار للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها تستعرض فيما يلي فئات الشهادات، سعر العائد، ومدتها، وشروط الاسترداد وفقا لما ذكره البنك على الموقع الالكتروني الخاص به.

شهادات الاستثمار الخاصة بالشركات

شهادة المجموعة "أ"

شهادة المجموعة "ب"

فئات شهادة المجموعة "أ"

ـ تصدر الشهادة بفئات 100، 500، 1000، 5000، 10000، 50000، 100000 جنيه مصري.

تجديد شهادات المجموعة "أ"

يتم تجديدها بقيمتها الاستردادية تلقائيا، للأفراد الطبيعيين فقط، في تاريخ استحقاقها وذلك للشهادات المباعة في يونيو 1998 وما بعدها.

سعر العائد لشهادات المجموعة "أ"

ـ تصدر الشهادات بعائد 10.75%

مدة شهادات المجموعة "أ"

ـ مدة الشهادة 10 سنوات

من يحق لهم شراء شهادات المجموعة "أ"

ـ يمكن شراؤها للأشخاص الطبيعيين والهيئات الاعتبارية و يقتصر بيعها على المصريين والأجانب المقيمين لمدة خمس سنوات متصلة أو الحاصلين على تصريح إقامة خاص.

استرداد شهادات المجموعة "أ"

ـ يجوز استرداد قيمة الشهادة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إصدارها، وتحدد القيمة الاستردادية وفقا لجداول محسوبة اكتواريا طبقا لمدد الاحتفاظ بالشهادات.

فئات شهادة المجموعة "ب"

ـ تصدر الشهادة بفئات 500، 1000، 5000، 10000، 50000، 100000 جنيه مصري.

تجديد شهادة المجموعة "ب"

ـ يتم تجديدها بقيمتها الاسمية تلقائيا للأفراد الطبيعيين فقط، في تاريخ استحقاقها وذلك للشهادات المباعة في ابريل 1997 وما بعدها.

سعر العائد لشهادات المجموعة "ب"

ـ تصدر الشهادات بعائد 12%.

مدة شهادات المجموعة "ب"

ـ مدة الشهادة 3 سنوات.

من يحق لهم شراء شهادات المجموعة "ب"

ـ يمكن شراؤها للأشخاص الطبيعيين والهيئات الاعتبارية و يقتصر بيعها على المصريين والأجانب المقيمين لمدة خمس سنوات متصلة أو الحاصلين على تصريح إقامة خاص.

استرداد شهادات المجموعة "ب"

ـ يجوز استرداد قيمتها بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إصدارها، وفى حالة الاسترداد يخصم فرق العائد السابق منحه.