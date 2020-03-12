عاجل.. بورصة نيويورك تنهي أسوأ جلساتها منذ 1987

أنهت بورصة نيويورك أسوأ جلسة لها منذ 1987 بخسارة داو جونز 10%، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعت في وقت سابق اليوم، مرة أخرى، ما دفع المسؤولون في سوق الأوراق المالية لإيقاف التداول مؤقتًا لمدة 15 دقيقة للمرة الثانية هذا الأسبوع، ومن المُرجح أن ينضم مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا و"ناسداك" لأسهم قطاع التكنولوجيا إلى مؤشر "داو جونز" الصناعي في الخسائر التي يتكبدها وينهيا بذلك وضعهما باعتبارهما أسواقا صعودية لفترة امتدت 11 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الأوسط".

وتكبدت المؤشرات الثلاثة خسائر حادة في جلسة اليوم بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الوبائي أمس الأربعاء، الذي أعلن خلاله قيودا على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة من أوروبا، إضافة إلى إجراءات أخرى لدعم الشركات الصغيرة المتضررة من الوباء التاجي.

وهوى مؤشر "داو جونز الصناعي بمقدار 2049 نقطة، بما يوازي 8.7%، ليصل إلى 21505 نقطة، وخسر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا ما قيمته 205 نقطة، بما يوازي 7.5%، ليصل إلى 2536 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" لأسهم قطاع التكنولوجيا بمقدار 629 نقطة، بما يوازي 7.9%، ليصل إلى 7323 نقطة.