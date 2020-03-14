"خاني مع 7 ستات".. اعترافات جديدة للمتهمة بقطع عضو زوجها الذكري

"قلت له أنا هخليك تتوب وخدرته وقطعتهوله.. وطلبت له الإسعاف".. للمرة الثالثة تسجل ربة منزل، أمام جهات التحقيق، اعترافاتها في واقعة الشروع فى قتل زوجها، بعدما قطعت عضوه الذكري.

وأشارت المتهمة في محضر الشرطة، إلى أن زوجها أقام 7 علاقات غير شرعية، منهم 2 من صديقاتها، وكان يتباهى بعلاقاته الحرام بين أصحابه، ما أثار اشمئزازها وقررت الانتقام منه.

وأضافت: "اشتريت له 8 أقراص مخدرة، وطحنتها ووضعتها فى وجبة السمك والشاي، وبعد استغراقه فى النوم، قطعت عضوه الذكري، ثم طلبت له سيارة الإسعاف، وتوجهت إلى قسم الشرطة، لتسليم نفسي لجهات التحقيق.

وقرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهمة 15 يوما، على ذمة التحقيقات، وجرى تأجيل الاستماع لأقوال المجني عليه، لحين تماثله للشفاء.

كان المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، أمر بحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإقدامها على قطع العضو الذكري لزوجها بسلاح أبيض، بعد تخديره داخل منزلهما بمنطقة كرموز، انتقاما منه بسبب تعدد علاقاته النسائية.

وطالبت النيابة، بتقرير طبي حول الضحية للتأكد من إمكانية سماع أقواله من عدمه.

تلقى مأمور قسم شرطة كرموز، إخطارا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول موظف بإحدى الشركات الحكومية، يعانى من نزيف شديد، وقطع عضوه الذكرى، وأن الموظف اتهم زوجته.

جرى تشكيل فريق من ضباط المباحث وانتقلت إلى المستشفى لسماع أقوال الزوج، الذي اتهم بدوره زوجته بتخديره عقب فقدانه الوعى، قطعت عضوه الذكرى "بسكين المطبخ"، وتمكن ضباط المباحث من ضبط الزوجة، واعترفت فى التحقيقات بارتكابها الواقعة بدافع الانتقام من زوجها بسبب تعدد علاقاته النسائية.

وبعدما كشفت خيانته مع جارتها، حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وتولت النيابة المختصة التحقيق.