أسعار الخضروات اليوم السبت 14-3-2020 في مصر
كتب:
إسراء حامد محمد
12:11 ص | السبت 14 مارس 2020
تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في الأسواق اليوم السبت 14 مارس الجاري، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:
الطماطم
تراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 3 إلى 5 جنيهات.
البطاطس
تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 2 إلى 5 جنيهات.
الفول الأخضرالحراتي
وصل سعر كيلو جرام الفول الحراتي إلى 8 جنيهات.
البطاطا
وصل سعر كيلو جرام البطاطا 4 جنيهات.
البصل
بلغ سعر البصل 5 جنيهات للكيلوجرام.
الباذنجان الرومي
تراوح سعر كيلو جرام الباذنجان الرومي بين 4 إلى 6 جنيهات.
الكوسة
وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 7 جنيهات.
الباذنجان
تراوح سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي بين 4 إلى 7 جنيهات.
الليمون البلدي
وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 10 جنيهات.
الفاصوليا
جاء سعر كيلو جرام الفاصوليا بـ11 جنيها.
الخيار
بلغ سعر كيلو جرام الخيار 5 جنيهات.
الفلفل الرومي
بلغ سعر كيلوجرام الفلفل الرومي 6 جنيهات.