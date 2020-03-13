"المركزي" يطرح 35 مليار جنيه أذون خزانة يومي الأحد والاثنين المقبلين

يطرح البنك المركزى نحو 35 مليار جنيه على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين مقابل أذون خزانة، بواقع نحو 10 مليارات جنيه مقابل أذون أجل 182 يوماً، بالإضافة إلى 10.5 مليار جنيه أخرى مقابل أذون أجل 364 يوماً، الأحد، بينما يطرح الاثنين نحو 4 مليارات جنيه مقابل أذون أجل 91 يوماً، إلى جانب طرح أذون أجل 273 يوماً بقيمة 10.5 مليار.

وتفوض وزارة المالية، البنك في طرح أذون وسندات خزانة بالجنيه المصري على أن توجه الحصيلة لسداد نفقات الموازنة العامة.

وكانت «المالية» نجحت فى جمع نحو 113 مليار جنيه من السوق المحلية خلال شهر فبراير بالكامل عبر طرح أذون خزانة آجال 91 و273 و364 و182 يوماً.

وكشف مصدر مسؤول بالوزارة، لـ«الوطن»، أنه على مدار فبراير الماضي طرحت الوزارة أذون خزانة أجل 91 يوماً بقيمة 1.28 مليار جنيه، بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 13.15% و13.79%، كما طرحت أذون خزانة أجل 182 يوماً بقيمة 29 ملياراً، بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 13.81% و14.49%، بينما جمعت نحو 35.5 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 273 يوماً بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 13.84% و14.51%، وأخيراً أصدرت أذون خزانة أجل 364 يوماً بقيمة 47.7 مليار جنيه، بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 13.64% و14%.

وشهد العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوماً سلسلة من التراجعات خلال الشهر الماضي، ليسجل في المتوسط 14.496% يوم 4 فبراير ثم 14.425% في عطاء يوم 11 فبراير الماضي، و14.102% بعطاء يوم 18 فبراير، إلى أن سجل 13.811% بآخر عطاء، الاثنين 24 فبراير الماضي.