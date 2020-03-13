مصرع شاب صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في الدقهلية

لقي شاب مصرعه في الدقهلية، اليوم الجمعة، صعقا بالكهرباء أثناء المشي في الشارع بقرية ميت يعيش مركز ميت غمر.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ إلى مركز ميت غمر بمصرع شاب صعقا بالكهرباء في قرية ميت يعيش.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع "مينا عادل ميخائيل"، حاصل على دبلوم صنايع عامل بشركة في العاشر من رمضان" ومقيم ميت يعيش.

وبالفحص تبين وفاة الشاب نتيجة ماس كهربائي في بوابة حديد لبيت مهجور ومغلق، صاحبه متوفي ملك أمين عزيز حنا، نتيجة للأمطار حدث ماس في "شدة الكهرباء" وأثناء مروره بالشارع سند بيده على البوابة فصعقته ومات على الفور.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.