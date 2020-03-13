رئيس قطاع الأزمات: سقوط أعمدة إنارة وخطوط للضغط نتيجة لسرعة الرياح

قال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنهم يتابعون من خلال غرفة العمليات المركزية كل الأحداث والطوارئ التي قد تشهدها البلاد.

وأضاف خلال لقاء بفضائية "صدى البلد"، أن عملية المتابعة جرت من خلال عدة أدوات ووسائل تكنولوجية سواء عملية الرصد أو المتابعة أو التصدي للأزمات التي تتعرض لها البلاد، لافتا إلى أن رئيس الوزراء كان حريصا على متابعة أزمة الطقس السيئ للتواصل مع المحافظين عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

وأشار رئيس قطاع الأزمات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن هناك بعض المحافظات التي تضررت نتيجة للرياح الشديدة أمس واليوم ونتج عنها سقوط لأعمدة الإنارة وبعض خطوط الضغط العالي.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، صاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.