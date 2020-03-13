تعطلت سيارتهما فماتا صعقا.. تفاصيل مأساة الـ"6 دقائق" على المريوطية

"6 دقائق" كانت مدة الحوار الذي دار بين شقيقين أعلى محور المريوطية، بالجيزة، وانتهى بمصرعهما صعقا بالكهرباء، وحسب ما ظهر في تفريغ الكاميرات.. وتحريات المباحث وتحقيقات النيابة التي جرت بشأن الواقعة، فإن الشابين الشقيقين، تعطلت سيارتهما الملاكي بسبب الأمطار أعلى محور المريوطية المتجه إلى المنيب، وأثناء محاولة صيانتها أصابهما صعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة، ما أسفر عن مصرعهما.

ورصدت الكاميرات أن الواقعة استمرت قرابة 6 دقائق منذ تعطل السيارة حتى انتهت حياتهما، وتجمع عدد من المارة، وبدأوا في محاولة إنقاذهما، وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة قبل وصولهما المستشفى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتوفيان هما أحمد عرفه عيسى، وشقيقه إسلام، وهما تجار بسوق الجملة 6 أكتوبر، وصرحت النيابة بدفن الجثتين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأن عدد الخسائر البشرية الناتجة عن حالة الطقس السيئ غير المسبوق التي شهدتها البلاد حتى الآن تُقدر بنحو 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدبولي، خلال تفقده غرفة العمليات المركزية للحكومة، أنه يوجه الشكر لأجهزة الدولة المختلفة للتنسيق والتعاون البناء فيما بينهم، موضحًا أن تلك الحالة الجوية غير مسبوقة على مدار سنوات طويلة بمصر.

وأوضح أن الظرف الاستثنائي لم يحدث على منطقة معينة كما حدث من قبل، ولكن كان على عموم أنحاء الجمهورية تقريبا.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لأفراد الشرطة على تواجدهم في الشوارع ومجهوداتهم، وأجهزة القوات المسلحة لمساهمتها في مواجهة الآثار السلبية للطقس السيئ، مشيرا إلى أن حادث تصادم القطارين الذي وقع أمس كان بسبب حالة الطقس السيئ.