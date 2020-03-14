نار الحقد.. الزوجة العاقر تخلصت من طفلي شريك حياتها

قبل أن تكون زوجته الثانية بعد انفصاله، اشترط عامل على زوجته الجديدة أن تحسن معاملة طفليه من زوجته الأولى، وأخفت هي غيرتها منهما، لأنها تزوجت 3 مرات من قبل ولم تستطع الإنجاب، حتى قررت ارتكاب جريمتين تخلصت فيهما من الطفلين وفصلت بين الجريمتين 4 أشهر.

مرت الأولى عليها بسلام بعد أن ادعت أن وفاة الطفل الأول كانت طبيعية، لكن جرى كشف أمرها في الجريمة الثانية عندما تخلصت من الطفلة الثانية وشك الزوج في الأمر لتؤكد التحريات تلك الشكوك، وتقدم المتهمة للمحاكمة التي تبدأ اليوم أمام محكمة جنايات البحيرة.

بداية الواقعة كانت في شهر أبريل من العام الماضي عندما أحال المستشار محمد شلبي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية المتهمة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، بعد أن باشرت نيابة حوش عيسى، برئاسة مدير النيابة المستشار مصطفى حسين الشرقاوي، التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة قتلت طفل زوجها الأول الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، ثم قتلت الطفلة الثانية بعدها بأربعة أشهر، ليتبين تورطها في الجريمتين.

تفاصيل الجريمة شهدتها قرية الزوبعة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، عندنا استقبل المستشفى المركزي الطفلة ذات العام ونصف العام، وتم الاشتباه في الوفاة جنائيا، وتبين أن زوجة الأب هي من قتلها، لعدم قدرتها على الحمل والإنجاب، وألقى ضباط المباحث القبض عليها، واعترفت بارتكاب الجريمة أمام رجال المباحث وأقرت بارتكابها جريمة قتل الطفل الأول منذ أشهر.

وأمر اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إحالة المحضر المحرر بمركز شرطة حوش عيسى، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق واستمعت لاعترافات تفصيلية للمتهمة قالت فيها إنها تزوجت 3 مرات من قبل وفشلت في الإنجاب وأصيبت بأزمة نفسية لعدم قدرتها على أن تصبح أما، فأصبحت تحقد على كل الأطفال.