أقامت علاقة مع صديقها واغتصبها المتسولون.. اعترافات "قاصر العجوزة"

"هربت من البيت من شهر .. كنت بحب واحد وحصل بينا علاقة.. ومكنش عايز حد يعرف.. تركت البيت وهربت إلى شقة صديقي".. بهذه الكلمات بدأت الطفلة التي لم تكمل عامها الـ16، حديثها أمام النيابة العامة إثر تعرضها للاغتصاب على 3 أشخاص بعد أن خطفوها من حديقة بمنطقة العجوزة، وتناوبوا على اغتصابها وتركوها وسط الشارع في حالة إعياء.

وأضافت الفتاة في التحقيقات، أنها ارتبطت بشاب عاطفيا وتطور الأمر بينهما إلى علاقة محرمة استمرت 3 أشهر، ومنذ نحو شهر تركت شقة أسرتها، وأقامت مع الشاب، ويوم الواقعة، كانت مع الشاب بمنطقة العجوزة، وهجم عليها 3 أشخاص اختطفوها واحتجزوها في إحدى الشقق، واعتدوا عليها جنسيا، وتركوها في حالة إعياء شديد، وسط حديقة بمنطقة العجوزة، وأثناء ذلك استغاثت بالشرطة التي ألقت القبض على المتهمين على الفور.

عقب الانتهاء من سماع أقوال الفتاة، قررت النيابة إيداعها في دار رعاية، وأصدرت قرارا بحبس صديقها لاتهامه باغتصاب فتاة قاصر، و3 آخرين بتهمة الاغتصاب، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الفتاة تعد قاصرا حيث تبلغ من العمر 16 سنة، لافتة إلى أن المتهمين يمارسون التسول في منطقة العجوزة، مشيرة إلى أنهم اغتصبوا الضحية تحت تهديد السلاح، وتركوها في حديقة في منطقة العجوزة وفروا هاربين.

أفادت تحريات المباحث أن بداية الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية من مباحث رعاية الأحداث بمنطقة العجوزة، بحثا عن حالات التسول وعمالة الأطفال، استغاثت بهم فتاة من داخل حديقة وسط الشارع، انتقلت على الفور، قوة أمنية، وتمكنت من إنقاذ الفتاة التي تبين أنها تعرضت للاغتصاب على يد 3 عاطلين.

وعقب الانتهاء من سماع أقوال الفتاة، جرى عمل التحريات اللازمة، وتبين صحة بلاغ المجني عليها، وأنها هربت من شقة أسرتها برغبتها، وأقامت علاقة غير شرعية مع صديقها، وأثناء تواجدهما معا، هجم عليهما 3 أشخاص أخذوها من الشاب تحت تهديد سلاح أبيض "خنجر"، وتناوبوا اغتصابها، وجرى إلقاء القبض على المتهمين وصديقها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع الفتاة في دار رعاية.