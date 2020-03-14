كمال مرجان.. قصة مسن تطوع لنزح مياه الأمطار دون مقابل بالإسكندرية

"فى خدمة نظافة بلادي بدون مقابل، متطوع متجول في أي مكان".. هكذا كانت الكلمات التى دونها كمال مرجان، 66 عامًا، أحد أهالي مدينة الإسكندرية، على "تي شيرت" يرتديه، بعدما أصر على التواجد في الشارع أثناء هطول الأمطار الغزيرة، ممسكًا أدوات الكنس لمساعدة المحافظة في التخلص من تراكمات الأمطار.

لم يمنعه كبر سنه والخوف من إصابته بأنفلونزا موسمية بهذا الطقس السيئ أن يفعل ما يؤمن به، وما يريد أن يفعله في خدمه وطنه، فنزل الشارع وأمسك بالمكنسة لنزح المياه في منطقة محطة الرمل وسط المدينة، وبكل شموخ وفخر وقف لمساعدة العمال من شركة النظافة والصرف الصحي لمنع أي تراكمات للمياه، وذلك حبًا في بلاده ومن أجلها.

نزل "مرجان" من منزله بمنطقة محرم بك، وظل متجولًا في الشوارع إلى أن وصل إلى محطة الرمل، قائلًا: "أول ما باشوف مياه في الشارع أقف على طول علشان أساعد وأكنس المياه علشان شوارعنا تبقي نظيفة وجميلة".

ويضيف:"مفيش حاجة اسمها ديه مش شغلانتي.. في حاجة اسمها ديه بلادنا.. ومدام فيه مطر وشتاء لازم كلما في الشارع إيد واحدة نساعد بعض ونمسح.. مش ديه بلدنا وجزء مننا.. ولازم تكون شوارعنا نظيفة".

وأكد، أنه في كل نوة وأمطار يقوم بهذا الأمر، ويدون هذه الكلمات على "تي شيرت" الذي يرتديه حتي يعلم المارة أنه يفعل ذلك من أجل بلاده، ويعلم عمال النظافة أنه مستعد للتطوع والعمل، في أي مكان مجانًا بدون مقابل.

وأوضح، أنه لابد وأن تتكاتف الأيدي معًا من أجل البلاد، وأن يقوم كل شخص بمهامه تجاه بلده في تنظيفها وتجميلها والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أنه لا يخشى المرض وينزل دائمًا في النوة ويحاول المساعدة.