لتجنب نقل كورونا.. الطريقة الصحيحة لارتداء الماسك والتخلص منه

في إطار حملة التوعية بفيروس كورونا التي تقوم بها وزارة الصحة، قدمت الوزارة عدد من النصائح عند ارتداء الماسك، ليتم ارتداءه والتخلص منه بشكل سليم وتجنب نقل العدوى من خلاله.

وتستعرض "الوطن" نصائح وزارة الصحة عند ارتداء الماسك، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

متى ينبغي استخدام الماسك

1- لا ينصح بارتداء الأصحاء للماسك، وينصح بارتدائه فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى "كوفيد-19".

2- يجب ارتداء الماسك عند الشعور بالسعال أو العطس.

3- يحافظ الماسك على فعاليته عند الحفاظ على غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولي.

4- يوفر الماسك من الحماية من العدوى مع الالتزام بغسل الأيدي.

طريقة ارتداء الماسك

1- افرك يديك بمطهر كحولي أو بالماء والصابون جيدا.

2- قم بتغطة الأنف والفم بالماسك وتأكد من وضعه بإحكام على وجهك بحيث لا يكون هناك أي فراغ بين الوجه والماسك.

3- تجنب لمس الماسك أثناء ارتداءه، وإذا اضطررت لذلك اغسل يديك بالماء والصابون أو افركهما بمطهر كحولي.

4- تخلص من الماسك عندما يصبح رطب وارتد آخر جديد، ولا تستخدم الماسكات الوحيدة الاستعمال مره أخرى.

طريقة خلع الماسك

1- يجب نزعه من الخلف وعدم لمس السطح الخارجي للماسك.

2- التخلص منه على الفور بإلقائه في سلة مهملات مغلقة.

3- غسل اليدين بالماء والصابون أو بمطهر كحولي.