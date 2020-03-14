عامل: بقالي 20 ساعة شغال في الشارع.. والناس قدموا لنا أكل وشرب

لم تمنع برودة الجو أو شدة هطول الأمطار عمال الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب بالمحافظات عن العمل، منذ إعلان حالة الطوارئ بالبلاد وحتى الآن، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، فقاموا بواجباتهم على أكمل وجه من أكبر مسؤول حتى أصغر عامل.

في كل شارع وحارة تجد الرئيس والمهندس والعامل كل في تخصصه ومجاله، يعمل بقوة ممزوجة بسرعة لإزالة تراكمات المياه من جوانب الطرقات وأمام المنازل والمحال التجارية، رافعين شعار: "نخدم وطننا بعيونا وبأرواحنا".

"الوطن "، تجولت الساعة العاشرة مساءًا أول أمس، في إحدى مناطق محافظة الجيزة، ورصدت عشرات العربات المخصصة لكسح وشفط مياه الأمطار، يلتف حولها العشرات من العمال يتسارعون فيما بينهم لإنجاز المهام الموكلة إليهم بسرعة تيسير الطرقات.

"إحنا هنا من الأربعاء بعد المغرب، وشغالين مع بعضنا أسرة واحدة"، بتلك الكلمات بدأ إسماعيل محمد، العامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الجيزة حي جنوب، كلماته، مضيفا إنهم مازالوا بالشارع منذ أن تم استدعائهم أكثر من 20 ساعة متواصلة.

وأضاف "إسماعيل" لـ"الوطن"، أن العمل يسير وفقًا لمخطط وضعته الجهات المختصة وإدارة الأزمات، ويهدف إلى إزالة جميع الرواسب الطينية وتراكمات المياه من الطرقات والشوارع، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين قام بمساعدتهم أثناء العمل، من حيث تقديم المشروبات والمياه والأطعمة، بخلاف المتابعة اللحظية من المسئولين للاطمئنان على صحتهم وتقديم المساعدات العينية من أطعمة وملابس واقية وغيرها من المواد المساعدة.

وأكد "إسماعيل"، أن دوره في العمل لا يقل شأنًا عن أي مواطن مصري يسعى لتقديم كل ما هو نفيس وغالٍ من أجل خدمة وطنه ورعايته، حتى وإن كانت التضحيات تصل للفداء بالروح من أجل حماية الوطن، مشيرًا إلى أنه يقيم بمدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة ولديه طفلين: "سعيد لما باروح لأولادي ويشوفوني بسعي ليهم إزاي وبخدم للوطن، وأتمنى أن يكونوا أفضل مني، وعملي هنا بالحلال، وفيه ناس غير بستسهل التعب وتروح للحرام و الحمد لله ربنا غانينيا بالحلال".