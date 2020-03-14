مواطنون يشيدون بنجاح الحكومة في التغلب على الطقس السيئ عبر صفحة "الوطن"

عبّر رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على بوست تفاعلي لجريدة الوطن حول نجاح الحكومة في التغلب على الطقس السيئ، خاصة بعد اتخاذها العديد من الإجراءات منها تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، ومنح إجازة للعاملين بالدولة والقطاع الخاص.

حيث كتبت جميلة فاروق، "شكرا للبطل اللي انقذ الناس ومات، شكرا للسيدة اللي نزلت علشان لقمة حلال، شكرا للشباب اللي قرروا يساعدوا الناس بعريبتهم، شكرا للناس اللي مدت إيد الرحمة علشان تساعد اللي مش ليهم مأوى، عرفتوا ليه البلد مكملة برغم أننا ع أنقاض الحياة، شكرا ليكم".

وعلقت أخرى: "الشكر فعلا لمحافظ إسكندرية نزل بنفسه امبارح. وكان بيباشر اعمال شفط المية وجبربخاطر العمال وغير كدة بيهتم بالاماكن اللى كانت مهملة زى العجمى وطريق ام زغيو".

وكتب "أبو مؤمن" قائلا: "جزاهم الله خيرا والله اول مره اشوف مصر تدير ازمه بهذه الطريقه حفظ الله مصر واهلها وجيشها وشرطتها يارب احمى مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر"، وقال آخر: " قطع المياه وفصل الكهرباء علشان الصرف مش هيستحمل والاكشاك والكبلات فنيا هتولع واجازه علشان معندناش شوارع دي العظمة".

وعلق "جورج كارمي، قائلا: " مجهود يشكروا عليه وخطة قطع الطرق لمنع الحوادث في محلها والشعب وقف مع بعضه في الأزمات شئ مشرف وحضاري".

وشهدت مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، صاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي