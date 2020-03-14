متابعو صفحة "الوطن" يشيدون بشهامة المصريين في مواجهة الطقس السيئ

عبّر رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على بوست تفاعلي للصفحة الرسمية لجريدة "الوطن" عبر موقع "فيسبوك"، عن إشادتهم حول شهامة المصريين التي ظهرت في مواجهة الطقس السيئ خلال الأيام الماضية.

حيث كتبت سمر سعيد: "رجالة والله، المواقف دي هي اللي بتبين معادن الناس"، وأضافت ريتاج المصري: "شعب جميل وبنحس ببعض.. اللهم لطفك بنا فنحن المساكين إليك".

وكتبت وفاء فضل: "مصر طول عرمها فيها رجالة الله يبارك فيهم ويحفظهم يارب".

وأضاف أحد السوريين المقيمين في مصر يدعى محمد اللحام: "اتكلم كسوري ولله بالرغم من سوء الاحوال الجوية يوم الخميس وانا راجع من شغلي في المنطقة الصناعية كانت الشوارع طايفة بالميه وخرجنا بصعوبة من المنطقة، تاني يوم الجمعة رجعت لاقيت الشوارع مافيهاش ميه والطريق سالك تمام ، بوجه شكر للجهات المعنية بتصريف المياه ولكل حد ساهم بفتح الطرقات، تحيا مصر برجالها، ربنا يديم الامن والامان في البلد دي ويحفظها ويحفظ شعبها من كل مكر".

وشهدت مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، صاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أمس، إن المصريين حكومة وشبعا أثبوا قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد، على مدار الساعات الماضية.

وأضاف الرئيس: "لقد أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا"، موجها الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانيا من قلب الحدث.

تابع: "لا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابط، تقول بوضوح أننا سويا، يدا بيد.. أقوى من أي شيء.. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساه لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".