برلماني يناشد المدرسين بوقف الدروس الخصوصية حفاظا على صحة التلاميذ

طالب النائب محمود يحيى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بتشديد الرقابة على "سناتر الدروس الخصوصية"، لضمان التزامها بقرار الدولة بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، تجنبا لاستمرار بعضهم طمعا في جني الأموال.

وناشد يحيى، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، المدرسين بضرورة وقف الدروس الخصوصية حفاظا على صحة التلاميذ حتى لا يتضرروا، مشيرا إلى أن أغلب الدول نفذت هذا القرار ولم تتردد من أجل الصالح العام، موضحا أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في محاصرة هذا الفيروس الذي عزل دول العالم.

وكان الرئيس، وجه بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين في المدارس والجامعات، ووجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.