ارتياح بين أهالي أسيوط بتعليق الدراسة: قرار إيجابي

عبَّر أهالى محافظة أسيوط وأولياء أمور الطلاب عن ارتياحهم بعد قرار الرئيس السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

تقول نعمة عبد السلام موظفة، إنها تشعر بارتياح شديد بعد صدور قرار تعطيل الدراسة، مشيرة إلى أنه على الرغم من تأخر صدور القرار ولكن أكيد التأخير لأن الحكومة درست الموضوع من كل الجوانب.

هدى منير موظفة، أضافت أنها كأم كانت تنتابها الحيرة والقلق يوميا هل تسمح لابنها يروح المدرسة أم لا خاصة مع تزايد انتشار وتزايد حالات الإصابة بالمرض في مختلف دول العالم.

ومن جانب آخر، تساءل أولياء الأمور عن موقف السناتر والكافيهات التى تعد أخطر من المدارس.

ضياء علي، طالب بجامعة أسيوط، يقول إن شقيقه طالب بالصف الخامس الابتدائي هو وقرابة 30 طالبا آخرين يأخذون الدرس في غرفة لا تتعدى 15 مترا، مشيرا إلى أنه لا بد من حملة على أماكن الدروس الخصوصية والسناتر لأنها أخطر من المدارس.