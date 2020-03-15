"سنة 20".. السير نحو المجهول!

هل يصبح كورونا كارثة القرن الحادى والعشرين؟.. خاصة بعدما تزامن انتشار هذا الفيروس الغامض مع العام رقم 20 فى هذا القرن، واتجاه وسائل إعلام عالمية خاصة التقرير المصور الذى نشرته «سكاى نيوز» على موقعها لربط الكوارث الوبائية التى شهدها العالم فى الأربعة قرون الأخيرة بسنة 20 من كل قرن، حيث أشار التقرير إلى معاناة العالم فى عام 1720 من الطاعون العظيم الذى ضرب مدينة مرسيليا الفرنسية، وبعده بمائة عام فى 1820، كانت الكوليرا تحصد أرواح البشر فى إندونيسيا وتايلاند والفلبين، وفى عام 1920 كان العالم مع النمط الشرير من الإنفلونزا، وهى الإنفلونزا الإسبانية التى تجاوز ضحاياها أكثر من 100 مليون إنسان وسط عجز عن إيقافها، وفى عام 2020 يعيش العالم الآن كابوس فيروس كورونا!

تسليماً لهذا الاستنتاج القائم على «الصدفة» من وجهة نظرى.. أو بعيداً عنه، فإن العالم يعيش الآن كارثة حقيقية تتمثل فى السير نحو المجهول، فعلى الرغم من تقدم البشرية واتصال العالم أكثر من أى وقت مضى، إلا أننا وفى عام 2020 ما زلنا نفتقر إلى نظام صحى عالمى، يمكنه ردع تهديدات الفيروسات والأوبئة التى لا يمكن توقع الخسائر الناجمة عنها ومدى خطورتها على البلدان.

دينا عبدالفتاح

وعلى الرغم من المساعى الكبيرة التى تبذلها المراكز البحثية وشركات الأدوية والجامعات العالمية، لوضع حد للانتشار الخطير لهذا الوباء المعروف طبياً باسم (كوفيد-19) بالوصول لمصل أو علاج له، خاصة مع وصول حالات الإصابة إلى 131.57 ألف حالة بنهاية الأسبوع الماضى، وتوفى على أثره نحو 4937 شخصاً حول العالم، إلا أن تحركات هذا الفيروس توضح أنه يتسم بشراسة أكبر.

دراسة صينية: الفيروس تطور ذاتياً مرة واحدة على الأقل

حيث كشفت دراسة صينية أن الفيروس المستجد طوَّر نفسه مرة واحدة على الأقل مؤخراً، مما يعنى أن هناك نوعين منه الآن على الأرجح، حيث أشارت الدراسة التى اشترك فيها باحثون من مدرسة علوم الحياة فى جامعة بكين ومعهد باستير فى شنغهاى، إلى وجود سلالة «أكثر شراسة» من الفيروس أطلق عليها اسم «إل»، وأخرى أقل شراسة تعرف باسم «إس».

وكشفت الدراسة أن 70% من فيروسات «كورونا» هى من النوع «إل»، مقابل 30% من النوع «إس».

وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا نجد أزمتين أحاطتا العالم كله، وتنذران بتطورات خطيرة على كل الأصعدة خلال المرحلة القادمة.

الأزمة الأولى تتعلق بالآثار الاقتصادية المدمرة المتولدة عن انتشار هذا الوباء، التى تتشابه مع الآثار الاقتصادية المدمرة للكساد العظيم الذى شهده العالم فى 1929، وتختلف كلياً عن الآثار التى ترتبت على الأزمة المالية فى 2008 والتى نتجت عن أسباب معروفة يمكن السيطرة عليها نسبياً.

الصادرات تخسر 50 مليار دولار فى فبراير.. و«سيناريو 1929» يظهر فى الأفق

حيث أعلن خبراء اقتصاد تابعون للأمم المتحدة أن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد العالمى الناجم عن فيروس كورونا الجديد وصلت إلى 50 مليار دولار فى صادرات الصناعات التحويلية فى جميع أنحاء العالم، خلال شهر فبراير وحده.

وقال تقرير صادر عن «الأونكتاد» إن هناك انخفاضاً كبيراً خلال الشهر الماضى فى مؤشر المشتريات التصنيعية فى الصين بحوالى 20 درجة، وهو ما يمثل أدنى حد انخفاض تم تسجيله منذ عام 2004. ويقول التقرير إن هذا الانخفاض يعنى انخفاضاً فى الإنتاج بنسبة 2% سنوياً، وبالتالى تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد العالمى وعلى كل الدول المتعاملة مع الصين وهى أغلب دول العالم.

وقالت رئيسة قسم التجارة الدولية والسلع التابعة للأونكتاد، باميلا كوك - هاميلتون، إن من بين الاقتصادات الأكثر تضرراً الاتحاد الأوروبى (15.5 مليار دولار) والولايات المتحدة (5.8 مليار دولار) واليابان (5.2 مليار دولار).

وأضافت أنه بالنسبة لاقتصادات «الدول النامية التى تعتمد على بيع المواد الخام» فإن الشعور بهذه الأضرار «مكثف جداً».

"التنمية الآسيوى": 347 مليار دولار حجم الخسائر لو استمرت الأزمة 6 أشهر

فى السياق ذاته، قال بنك التنمية الآسيوى فى تقرير الجمعة الماضى، إن تفشى فيروس كورونا قد يؤدى إلى خسائر فى الاقتصاد العالمى تصل إلى 347 مليار دولار، فى ظل التراجع الحاد فى الطلب، والسياحة، وسلاسل التوريدات، بالإضافة إلى التداعيات الصحية وذلك حال استمرار الأزمة 6 أشهر فقط.

فى نفس السياق، خفض «بنك أوف أمريكا» توقعاته لنمو الاقتصاد اﻷمريكى هذا العام من 1.7% إلى 1.6%، مشيراً إلى احتمالية تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتضرر ثقة المستهلكين، كما خفض بنك «جى. بى. مورجان تشيس» توقعاته للنمو الاقتصادى فى البلاد فى الربع الثانى من 1.75% إلى 1.5%، مشيراً إلى تدهور التوقعات بالنسبة للصادرات الأمريكية بسبب تباطؤ النمو خارج الولايات المتحدة.

وعلى أثر ذلك أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار وباء كورونا، فى إجراء ينطوى على عدد من الترتيبات الطارئة، من بينها ضخ 50 مليار دولار لتعزيز الأداء الاقتصادى، ويتوقع الخبراء أن تكون حزمة أولى لدعم الاقتصاد الأمريكى.

وقال مارتين فيرفى، مدير الشئون الاقتصادية بالذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى: «يمكننا القول إنه من المحتمل جداً أن ينخفض النمو فى منطقة اليورو والاتحاد الأوروبى بأكمله إلى ما دون الصفر هذا العام، وربما إلى حد كبير تحت الصفر»، حيث تعد أوروبا إحدى أكثر القارات التى ينتشر بها المرض، وقال رئيس وزراء إنجلترا «إننا سنصل لوضع إيطاليا التى تعد الأكثر تضرراً فى منطقة اليورو فى غضون 4 أسابيع».

وتحركت أغلب البنوك المركزية حول العالم لاحتواء آثار هذا الفيروس من خلال ضخ السيولة، وتخفيض معدلات الفائدة لتعزيز الطلب على التمويل بغرض الاستثمار أو الاستهلاك لمحاربة الركود العالمى المتوقع، حيث يبدأ إعلان هذا الركود رسمياً مع حدوث تراجع مستمر فى النمو الاقتصادى نتيجة تراجع الطلب، وقياساً على قواعد الاقتصاد الأمريكى تعلن واشنطن الدخول فى مرحلة الركود رسمياً حال انخفاض النمو لربعين متتاليين، وهو الأمر الذى أتوقع حدوثه حال عدم التوصل إلى علاج فعال لـ«كوفيد-19» خلال الفترة القليلة المقبلة.

الأزمة الثانية التى نعانى منها عالمياً تتعلق بالتوترات السياسية الشديدة التى نعيشها حالياً، والتى قد تدخل الصراع السياسى إلى مراحل جديدة بظهور جيل جديد من الحروب البيولوجية قد يطلق عليه «حرب الفيروسات»، فهذه الصين قد أعلنت رسمياً عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الجيش الأمريكى ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التى كانت الأكثر تضرراً بسبب التفشى.

مغردون يصورون الأزمة بـ"حرب بيولوجية" ويستدعون أحداث فيلم "Contagion" الذى أنتجته هوليوود فى 2011

ونشر تشاو لى جيان تغريدة بالإنجليزية فى حسابه على «تويتر» قال فيها: «متى ظهر المرض فى الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكى الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير».

وجاءت هذه التصريحات متزامنة مع تصريحات وزير التجارة الأمريكى ويلبر روس، التى قال فيها إن فيروس كورونا يمكن أن يساعد فى توفير فرص عمل بالولايات المتحدة، نظراً لأن الشركات ستنتقل بعيداً عن المناطق المتأثرة.

وأدت حرب التصريحات إلى ربط العديد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعى ما يحدث حالياً بما شهده العالم فى الفيلم الخيالى الذى أنتجته الولايات المتحدة فى عام 2011، تحت اسم «Contagion» الذى يعنى «المرض المعدى»، حيث يحكى عن انتشار مرض معدٍ ومميت يهدد البشرية، لانتشاره السريع، وتهديده حياة عشرات الملايين من الناس فى مختلف دول العالم، وينتقل عن طريق الخفافيش، وهو ما تحقق بالفعل فى وباء «كوفيد-19» أو كورونا المستجد.

وهنا أتساءل: ماذا لو كان هذا السيناريو المتداول على نطاق واسع «حقيقياً»؟ وإلى أين يذهب العالم؟ هل انتهت نسبياً حروب السلاح والطائرات والمدافع لندخل حروباً أبطالها فيروسات تحصد الأرواح بلا تمييز أو رحمة لتكون عنوان الحرب العالمية الثالثة المنتظرة؟!

أتمنى أن يكون هذا السيناريو بعيداً عن الواقع، حتى لا نصل لما هو أسوأ من ذلك، خاصة بعدما ربط العديد من متابعى مواقع التواصل الاجتماعى انتشار الفيروس فى دول أوروبية كبيرة بحجم إيطاليا وإسبانيا وفرنسا بشكل سريع، برغبة الصين فى الرد وتخليها عن قناع الدبلوماسية فى التعامل، من خلال استهدافها القارة العجوز التى تعتبر الحليف الأكبر للولايات المتحدة على وجه الأرض، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا هى بؤرة الانتشار الحالية لهذا الفيروس.

الاحتمالات كثيرة، والمخاطر كبيرة وتحيط بنا من كل مكان، يبقى فقط أن نتحد جميعاً فى هذا الوطن من أجل حمايته وحماية أنفسنا، فلسنا طرفاً فى هذه الحرب، ولسنا بعيدين عن الخطر!