"تضامن الإسكندرية" تسلم ألف جنيه وبطاطين لـ30 أسرة بالعامرية

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، بالأمس، 30 أسرة من أهالي قرية عبدالرحمن بيصار بالعامرية غربا، مساعدات عينية ومالية نتيجة الأضرار الناتجة عن موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية.

ووزعت المديرية عددا من البطاطين، ومبلغ ألف جنيه لكل أسرة وذلك بتبرعات من مؤسسات المجتمع المدني، لعدد 30 أسرة.

وقال إمام فوزى، مدير المديرية، إن المديرية على الالتزام الكامل بتوفير كل أشكال الدعم الممكنة لجميع الأسر المتضررة من الطقس السيئ، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو الوقوف بجانب أهالينا المتضررين ورفع المعاناة عن كاهلهم.