عبدالغفار لـ"الوطن": لا نية لإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

نفى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية، مؤكداً أنه لا يتم حذف أي جزء من المقررات الدراسية في كافة كليات الجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حذف جزء من المقرر الدراسي يعني عدم أهميته، والوزارة لا تضع أي مقررات دراسية ليست لها أهمية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.