صاحب محل يذبح عامل دليفري كسر لوح زجاج بالعبور

ذبح صاحب محل وابنه عامل دليفري بالعبور إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب كسر المجني عليه لوح زجاج يخص المتهمين خلال مروره أمام محلهما.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث.

تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، إخطارا من قسم شرطة العبور من الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفى بالحي الأول طرف أول "أحمد ع أ" عامل دليڤري، توفي إثر إصابته بجرح ذبحي بمنتصف الرقبة، وطرف ثان "عبدالناصر س م"، صاحب محل زجاج، و"أحمد ع س"، نجل الثاني عامل بمحل الزجاج، إثر مشادة كلامية بين الطرفين على إثر اصطدام الأول بأحد ألواح الزجاج خارج المحل الخاص بالطرف الثاني تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثالث على الأول بقطعة زجاج مكسورة محدثا إصابته التي أودت بحياته، تم ضبط الطرف الثاني وتولت النيابة التحقيق.