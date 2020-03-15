خبير بجامعة هارفارد يصحح بعض المفاهيم المغلوطة عن كورونا

نشر الإعلامي أحمد فايق، منشورا على حسابه الشخصي على "فيس بوك"، معلومات خاصة بفيروس كورونا، حسبما أوضحها البروفسور أسامة حمدي الأستاذ بجامعة هارفارد.

وكتب "فايق"، نقلا عن الأستاذ الجامعي: "رأي العلم في 10 أخطاء شائعة عن فيروس الكورونا Covid-19، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس وباء عالمي، كثر تداول المعلومات الخاطئة وغير العلمية مما قد يثير الخوف والفزع من هذا الفيروس".

10 أخطاء شائعة لفهم الفيروس ورأي العلم الصحيح فيهم:

1- فترة حضانة الفيروس 14 يومًا، خطأ: فترة حضانة الفيروس 4 أيام فقط ولكنها قد تتراوح بين 2 إلى 14 يوما، لذا للتأكد من عدم حمل العدوى يحب الانتظار 14 يومًا من تاريخ مخالطة المصاب وهي فترة العزل.

2- إذا أصبت بالفيروس حتمًا ستظهر عليك الأعراض، خطأ: في العديد من الحالات قد لا توجد أعراض رغم الإصابة، في حالة حدوث الأعراض فإنها في البداية بسيطة وتزداد بالتدريج.

3- أكثر أعراض الفيروس آلام في الحلق ورشح وصداع وآلام في الجسم، خطأ: أكثر أعراض الفيروس حدوثًا ارتفاع الحرارة والسعال الجاف والإرهاق وضيق التنفس، والأعراض الأخرى الأقل حدوثًا: آلام الحلق، الرشح أو الزكام، آلام الجسم، الصداع، الإسهال.

4- كل من يصاب بالفيروس يصاب بالالتهاب الرئوي الذي قد يؤدي إلى ضيق شديد في التنفس ويحدث مباشرة بعد الإصابة، خطأ: الالتهاب الرئوي يحدث فقط لواحد من كل 5 أشخاص وعادة ما يحدث في الأسبوع الثاني للمرض وفي خلال اليوم الثامن أو التاسع لبداية الأعراض.

5- الإصابة بالفيروس تشابه نوبة البرد تمامًا ويصعب التفرقة بينهما، خطأ: نوبة البرد تنتج من أنواع أخرى من فيروس الكورونا وليست Covid-19 وأعراض نوبة البرد تبدأ بكحة أو آلام في الحلق مع رشح أو زكام ودون ارتفاع في الحرارة وهي ليست الأعراض الشائعة لفيروس Covid-19 لذا لا يجب الخلط أو الفزع.

6- لا يمكن التفرقة بين الإنفلونزا العادية والإصابة بفيروس Covid-19 المستحدث، خطأ: رغم تشابه الاثنين في كثير من الأعراض مثل السخونة والسعال والإرهاق وآلام الحلق والصداع، إلا أن فترة حضانة الإنفلونزا قصيرة جدًا وتظهر الأعراض فجأة وليس بالتدريج كما هو الحال في فيروس Covid-19 كما أن سخونة الإنفلونزا تكون مُصاحبة بالرعشة وربما القئ، والإنفلونزا الموسمية تكون معدية قبل ظهور الأعراض ويمكن أن تصيب الأطفال كما أنها قليلة المضاعفات وكل هذا على خلاف فيروس الكورونا Covid-19.

7- كل من يصاب بالفيروس يجب أن يذهب للمستشفى للعلاج، خطأ شديد: لا يجب الذهاب للمستشفى إلا إذا زادت الأعراض بحدوث ضيق شديد في التنفس والتي يمكن أن تحدث في الأسبوع الثاني للمرض، ولكن أفضل الطرق هو العزل بالمنزل مع تقليل الاختلاط ومتابعة الأعراض مع زيادة كمية السوائل ومخفضات الحرارة واستخدام سرير وحمام منفصل، واخبر طبيبك بحالتك والذي قد يطلب فحصك إذا استوجب الأمر ولكن لا تغادر منزلك دون ارتداء ماسك كذلك يجب على من يخالطوك بالمنزل ارتداء ماسك وغسل الأيادي باستمرار بالماء والصابون أو مطهر اليدين.

8- الفيروس خطير وقاتل لكل من يصاب به، خطأ: معظم حالات الفيروس يتم الشفاء منها نهائيا خاصة في السن الصغير لقوة مناعة الجسم، المعرضون للمضاعفات هم عادة كبار السن والمدخنين والمصابين بالأمراض المزمنة مثل الربو والسكر وأمراض القلب والفشل الكلوي والمعالجين بالكورتيزون وأدوية تثبيط المناعة بعد زراعة الأعضاء ومرضى نقص المناعة.

9- لايمكن الحد من انتشار الفيروس على مستوى الدول وربما تصل كل الدول إلى مصير إيطاليا، خطأ: أهم وسائل الحد من انتشار الفيروس على مستوى الدول اثنان؛ الأول تقليل التزاحم ومنعه قدر الإمكان فالفرد يريد مسافة متر على الأقل عن المصاب لمنع انتشار الفيروس لذا علقت بعض الدول الدراسة وصلاة الجماعة والتزاحم في مناطق العمل، الثاني: وقف الطيران من الدول عالية الإصابة مع الفحص الدقيق لجميع القادمين للبلد.

10- لا يمكن الوقاية من الفيروس فالإصابة حتمية في وجود حالات إصابة تحيط بنا، خطأ: اتباع بعض خطوات النظافة الشخصية يقي بشكل كبير من الإصابة، (غسل الأيدي بالماء والصابون مرات عده يوميًا لفترة لا تقل عن 20 ثانية أو استخدام مطهر الأيدي، عدم لمس الفم والأنف والعين دون غسل الأيدي قبل الملامسة والامتناع عن السلام بالأيدي والقبلات، الابتعاد لمسافة متر على الأقل ممن يسعل أو يعطس، ابتعد عن إعادة استخدام الأكواب وأدوات المائدة التي استخدمها غيرك، تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال إما بمنديل ورقي أو بمنتصف الزراع مع التخلص بالمنديل مباشرة في القمامة، لا تغادر منزلك إن كنت مريضًا وحتى تشفى تمامًا، نظف الأماكن الكثيرة اللمس كالترابيزات ومقابض الأبواب ولوحة مفاتيح الكمبيوتر والتليفون المحمول بقاتل للجراثيم بالرش أو المسح فالفيروس يظل على الأسطح الصلدة حتى يومين أو ثلاثة أيام.