محمد أبوحامد يطالب بمنع الصلوات في المساجد والكنائس لمواجهة كورونا

قال محمد أبوحامد عضو مجلس النواب، إنه قدم طلب إحاطة لتطوير آليات التعليم عن بُعد لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، تحسبا لوجود أي طارئ مثل فيروس كورنا.

وأضاف "أبوحامد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن التعليم عن بُعد آلية متواجده على مستوى العالم ويجري استخدامها في الظروف المختلفة للقضاء على تكدس المدارس وغيرها من الأهداف النبيلة، موضحا أنه يجب الحد من التجمعات الدينية في المساجد والكنائس حتى لا ينتشر الفيروس بين المصلين في المساجد والكنائس: "أنا بتكلم عن الصلوات في المساجد والكنائس، ومثل تلك القرارات مرتبطة بتقدير الدولة للموقف، ويجب على المؤسسات الدينية أن تبادر بإعلان هذا".

وأكد أنه يجب منع التواجد على المقاهي لعدم نشر الفيروس بين الجالسين: "كمية بشر كتير جدا وموجودين في أماكن متقاربة، ده غير الشيشة اللي منظمة الصحة العالمية أصدرت تحذيرا مباشرا منها"، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع المبادرة واتخاذ الكثير من القرارت التي من شأنها منع التجمعات للحيلولة دون انتشار الفيروس بين المواطنين.