ماسبيرو يُطلق قناة تعليمية جديدة: سنكون بديلًا للمدرسة

قال عبدالقادر أحمد رئيس قناة النيل التعليمية بالهيئة الوطنية للإعلام، إنَّ هناك مقترحًا جديدًا بشأن تطوير عمل القناة خلال الأيام القليلة المُقبلة، لاسيما بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر أمس، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، اعتبارًا من اليوم ولمدة 15 يومًا.

وأوضح رئيس قناة النيل التعليمية، لـ"الوطن"، أنَّ الإدارة ستلجأ إلى إطلاق قناة جديدة "بلس" أو الحصول على 12 ساعة بشكلٍ يومي من أي قناة أخرى ضمن باقة قنوات قطاع النيل المتخصصة، بشأن تكثيف البرامج وتغطية جميع مناهج المراحل التعليمية، قائلًا: "سنكون بديلًا للمدرسة".