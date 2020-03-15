غلق 70 مركزا للدروس الخصوصية بالسويس

شنت مديرية الأمن بمحافظة السويس بقيادة اللواء رجب عبدالعال مدير الأمن، حملات على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق 70 مركزًا على مستوى الاحياء الخمسة.

وأسفرت الحملة عن غلق 24 مركزًا بنطاق دائرة قسم فيصل بحي فيصل، بمدن تعاونيات القاهرة، والأمل لبني، والأمل بني، والسلام 1، ومباك 3، وتعاونيات اسبيكو، والحرفيين، وحي الرياض، والصباح، ومساكن الحرية، وتعاونيات منخفضة التكاليف.

كما تم غلق 11 مركزًا بنطاق حي الجناين بقرية عامر، وقرية جنيفة، وكبريت المفارق، ومحمد عبد، والهاويس.

وأسفرت الحملات عن غلق 13 مركزًا بنطاق حي الأربعين بحي الكويت وشوارع الباسل، والغوري، وأحمد رضوان وخليل، ومدينة النصر، ومدينة العبور، وكفر شارل، ومدينة السادات، وكفر محمد سلامة وكفر كامل ومدينة المثلث ومساكن شل.

وأُغلق أيضًا 22 مركزًا بنطاق حي السويس بشوارع أحمد شوقي، والشيخ عبده، وأحمد ماهر، وبنك مصر، وأبو الليف، وشارع الجيش، والكورنيش القديم، والشهيد مصطفى عبد الله، وصلاح الدين، وأسوان، وحافظ إبراهيم، والتحرير، وسعد زغلول.