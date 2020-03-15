حبس صاحب محل ونجله لقتلهما عامل دليفري في مشاجرة بالعبور

قررت نيابة العبور حبس صاحب محل ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل عامل ديليفري، بذبحه من الرقبة بقطعة زجاج، إثر مشاجرة بينهم، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفي عقب مناظرة الطب الشرعي لها، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة، ووقوع متوفي بناحية محلية 12 بالحي الأول دائرة قسم العبور، فانتقل المقدم محمد فتحي مفتش المباحث، وتبين حدوثها بين "ا ع ا"، 21 سنة، عامل ديلفري بصيدلية، من ناحية، و"ع س م" 57 سنة، صاحب محل زجاج، ونجله "ا ع س"، 26 سنة، عامل، بنفس المحل، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، إثر اصطدام الأول بأحد ألواح الزجاج خارج المحل الخاص بالطرف الثاني، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بقطعة زجاج مكسورة محدثًا اصابته التي أودت بحياته.

وتمكن الرائد يوسف الشامي رئيس مباحث قسم العبور من ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة.