إجراء 10 آلاف فحص للكشف عن كورونا في روسيا بيوم واحد

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة وحماية المستهلك، روس بوتريب نادزور، أن مختبراتها أجرت خلال اليوم الماضي، 10 آلاف فحص طبي، للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وجاء في تقرير نشرته بوتريب نادزور": "مع حلول 15 مارس 2020، تم إجراء أكثر من 104 آلاف فحص طبي في مختبرات الهيئة للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا".

وأشارت الهيئة، إلى أن مختبراتها أجرت حتى يوم 14 مارس، 94852 فحصا طبيا من هذا النوع.

وأشارت الهيئة إلى أن أنظمة الاختبار تعتمد على الطريقة الوراثية الجزيئية للبحث، أي التفاعل المتسلسل البلمري (PCR).

وشددت على أن أجهزة الفحص الروسية تتمتع بحساسية عالية، مما يتيح الكشف حتى عن نسخ وحيدة من الفيروسات، لافتة إلى أن نتائج التحليل تصدر في غضون ساعتين إلى أربع ساعات.